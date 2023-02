Audincourt : Suzane, Ground Nation, Aldebert et Deluxe annoncés à Rencontres & Racines 

Les contraintes budgétaires ont fait réfléchir à l’organisation – ou non – du festival audincourtois Rencontres & Racines. « Mais Rencontres & Racines est dans l’ADN de la ville. Le festival fait notre force », explique Catherine Domon, élue à la culture. Le maire d’Audincourt, Martial Bourquin (Parti socialiste) a expliqué que les coûts des cachets des artistes et les prestations se sont envolés. « Des centaines de festivals ont été annulés en France. Mais nous voulons le maintenir à tout prix.» Il annonce « un grand festival », non sans une note d’humour : « On prendra des arrêtés municipaux pour le temps », faisant référence au gros orage qui a obligé l’évacuation du festival le vendredi 24 juin 2022. Le festival se tiendra 3 jours du 23 au 25 juin sur l’espace Japy.

Une programmation « éclectique, rythmée et festive » est annoncée. Suzane, Taïro, Danitza, Groud Nation, Roméo Elvis, Aldebert : de nombreux artistes connus seront de la partie, explique Mathieu Sabarly, chargé de l’organisation et de la programmation. On retrouvera Deluxe, qui devait jouer en 2022, et qui avait promis de revenir cette année. Mais aussi le rappeur Lujipeka, le groupe de Dub Zentone. Les piano-voix du chanteur Nikola, le rock atypique de Gliz. Ou encore Bandikoot, artiste local. Electro, reggae, hip-hop, pop, rock, 37 groupes seront présents pour animer ces trois journées de fête.