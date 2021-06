Régionales : tour d’horizon des 7 candidats en Bourgogne-Franche-Comté

Bastien Faudot mène une liste qui regroupe six formations politiques de gauche : La France Insoumise, la Gauche républicaine et socialiste, la Gauche démocratique et sociale, Nouvelle Donne, Ensemble et Place publique. À 43 ans, il est connu dans le Territoire de Belfort. Il est un élu municipal d’opposition à Belfort et au conseiller départemental d’opposition. Il propose dans son projet de transférer des organismes régionaux à Besançon, de créer des maisons de service public dans chaque département ou encore d’apporter le haut débit et la fibre partout dans la région. Sur sa page Facebook, il affiche le slogan : « Pour la reconquête démocratique ». Et souhaite « favoriser les financements pluriannuels pour les associations, gage d’indépendance et de pérennité ».