(Re)découvrir la société d’insertion Chamois Environnement & Recyclage en quelques chiffres

Lors de la visite organisée vendredi 6 août, les associations Inser-vêt et Chamois Environnement & Recyclage ont annoncé le rachat des locaux dans lesquels ils exercent. Ils appartenaient au Département jusqu’ici, ce qui empêchait d’envisager des travaux, notamment pour les locaux de Chamois Environnement & Recyclage. Les associations souhaitent agrandir et revaloriser les sites de production. Aujourd’hui, Chamois s’occupe du nettoyage urbain, de l’entretien des espaces verts, de la collecte, du tri et de la valorisation des papiers, cartons et plastiques ainsi que de la destruction de documents confidentiels. Les locaux ne sont plus adaptés à la production qui s’intensifie d’année en année et qui permet la formation des salariés en insertion.