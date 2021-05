Purple invente un revêtement routier avec une dalle perméable à base de produits recyclés

Un autre cadre législatif renforce la pertinence de cette idée : la loi de lutte contre le gaspillage et économie circulaire, approuvée en février 2020. Cette loi fixe un calendrier contraignant pour limiter le gaspillage et la production de déchets plastiques. Depuis le 1er janvier, il est par exemple interdit de fournir des pailles, couverts jetables, touillettes et autres boîtes en polystère expansé dans la restauration rapide. En 2022, il sera obligatoire d’avoir des fontaines à eau dans les établissements recevant du public et il sera interdit d’avoir des emballages en plastique pour les fruits et légumes de moins de 1,5 kg. « La loi pose également un objectif de 100% de plastique recyclé d’ici 2025 ainsi que la fin de la mise sur le marché d’emballages en plastique à usage unique d’ici à 2040 », rappelle le site Internet Vie publique, site gouvernemental qui détaille les politiques publiques. Selon PlasticsEurope, qui rassemble les fabricants de polymère, cité par L’Usine nouvelle en janvier 2020, le taux de recyclage dans l’Hexagone du plastique est de 24,2 % en 2018, quand il s’élève à 32,5 % en Europe. L’enjeu est de taille.

« Nous sommes au tournant de quelque chose », appuie Patricia Pereira, co-fondatrice de Purple, en charge de la communication et du marketing du produit. Et Purple s’inscrit dans cette dynamique. En plus d’être perméables, les dalles sont fabriquées en recyclant de la matière plastique ou composite, mais de la matière qui n’est aujourd’hui pas valorisées, soit par du recyclage soit en participant à de la production énergétique. Les dalles vont notamment être conçue à partir de pales éoliennes qui arrivent en fin de vie. « Nous sommes des quadras avec des enfants, relève Sébastien Molas, président de Purple, ingénieur voirie, réseau et distribution (VRD), chez qui a germé l’idée, avant de questionner : Qu’allons-nous leur laisser ? » Ici réside aussi une partie de leur ADN. La dalle Purple se veut éco-responsable et inscrite dans une économie circulaire.