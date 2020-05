PSA : le site de Sochaux redémarre le 15 mai

« Cette reprise ne permettra pas à tous de revenir au travail, relève Force ouvrière. C’est pourquoi FO a demandé à la direction un avenant à l’accord « fonds de solidarité» pour éviter que les salariés qui resteront en Activité Partielle ne perdent trop d’argent ! » Le syndicat demande également que les équipes de R&D, qui n’ont plus de restauration depuis le mois de mars, bénéficient de la prime « casse-croûte ».

PSA veut généraliser « de façon durable, systématique, et en fort volume, le télétravail pour les salariés du tertiaire éligibles », indique de son côté la CFDT dans son communiqué de presse. « C’est une annonce importante, impactante structurellement et socialement sur lequel la CFDT sera extrêmement prudente et vigilante », note le communiqué. FO réclame aussi que les dividendes ne soient pas versés aux actionnaires. La CGT regrette que cette pandémie ait permis à la direction de mettre fin à des contrats d’intérimaires, « qui ont pourtant participés aux bénéfices de l’entreprise et qui vont permettre encore cette année aux actionnaires de se répartir 1,3 million d’euros, et que ces mêmes actionnaires demandent aux salariés de faire des efforts, alors qu’eux n’en font pas ».