PSA condamné à payer plus de 92 000 euros pour licenciement abusif 

C’est en 2010 que l’aventure sochalienne démarre.Il y passe cinq ans pour une mission qu’il juge à ce moment, passionnante. Il assiste les lancements des différents véhicules dans le cadre du dispositif «Unités multi-sites ». Un avenant au contrat, que le Trois a pu consulter dans le cadre du compte-rendu de jugement, précise qu’à son retour, un emploi au moins équivalent à celui qu’il occupait avant son affectation au sein de cette unité lui sera attribué.

Il est en fait muté à Trémery, d’où il venait avant Sochaux, puis à Sevelnord pendant six mois. Par la suite, il alterne entre Mulhouse et Sochaux. « Quand je suis arrivée à Trémery, on m’a mis dans un placard. On m’a dit qu’il n’y avait rien pour moi. On ne voulait pas de quelqu’un en plus ici. » Il continue : « On ne me parlait plus. On me reprochait d’avoir été en mission à l’étranger. On m’a fait payer mes déplacements.»