PSA : à Sochaux, le retour de l’équipe de nuit en stand-by !

« La recrudescence des cas de covid-19 partout en France refroidit la direction parisienne », interpelle le syndicat Force ouvrière de PSA Sochaux, dans un message. Ce jeudi matin, ils ont appris que le feu vert accordé au retour de l’équipe de nuit le 31 août, n’était pas validé. Ils ont appris cette décision à l’occasion d’un comité social et économique. Un proche de la direction confirme que le dernier feu vert pour le retour le 31 août n’a pas encore été donné. « L’équipe de nuit est actée pour la rentrée, rassure la direction dans un communiqué. Toutefois il ne nous est pas possible aujourd’hui de confirmer la date du 31 août. La date de cette montée d’équipe et ses modalités seront précisés prochainement. » Ce sera peut-être le 31 août. Mais peut-être pas.

« Aujourd’hui, la décision est suspendue à l’évolution du virus », poursuit le syndicat Force ouvrière, par la voix d’Éric Peultier. « Dans un contexte incertain, note pour sa part la direction, alors que les primes à la conversion devraient bientôt arriver à terme, et que nous devons toujours être en extrême vigilance par rapport à l’évolution de la situation sanitaire en Europe, nous préférons nous livrer à un pilotage très précis de la production. »