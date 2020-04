Près de 20 bureaux de Poste ouverts dans le nord Franche-Comté

La Poste rappelle que de nombreuses opérations peuvent être faites à distance, les clients pouvant être accompagnés par téléphone (au 3631 pour La Poste et au 3639 pour La Banque Postale) ou via les sites et applications numériques de La Poste et de La Banque Postale depuis leur domicile (laposte.fr et labanquepostale.fr). De nombreux services accessibles à distance, notamment pour l’envoi de courriers ou colis : impression de timbres et d’étiquettes Colissimo ; envoi de lettres recommandées en ligne à valeur juridique ; le transfert temporaire de courrier à une nouvelle adresse ; l’envoi d’un Colissimo depuis une boite aux lettres, une solution plébiscité́ depuis le début de la crise sanitaire puisque les volumes ont doublé en Bourgogne-Franche-Comté. Pour les clients de la Banque postale, les opérations suivantes sont possibles en ligne : consulter le solde ; réaliser des virements ; modifier son découvert autorisé ; activer le paiement sans contact de sa carte bancaire