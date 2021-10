PMA – Ville de Montbéliard : débat sur un dossier commun pour le label capitale française de la culture

Marie-Noëlle Biguinet, maire de Montbéliard a exprimé ses réserves : « Nous avons pris la décision de transformer le site de Château en un équipement culturel et touristique pour renforcer l’attractivité. La richesse économique irradiera tout le territoire et on le sait. On a aussi mené une étude avec le temple Saint-Martin qui va avoir des travaux conséquents en tant que plus vieux temple de France, il attire beaucoup de monde et en attirera bientôt beaucoup plus. Il est certain que les deux dossiers vont compliquer les choses. L’agglomération sans le château de la Ville de Montbéliard aura du mal à obtenir le label. Un dossier unique devra tenir compte de la Ville centre et de l’opportunité que peut rapporter le Château de Montbéliard. Le château est la clef de voûte de la culture et du tourisme pour PMA. Si nous arrivons à nous entendre pour faire un dossier unique, il faudra que les propositions de l’agglomération favorisent le développement du Château. »

Elle poursuit : « Les 3 millions que PMA a donné pour les travaux du château ne suffisent pas quand on voit les sommes à investir dans le château. L’agglo doit comprendre qu’un dossier unique devra permettre que PMA finance le château en partie. » Martial Bourquin a proposé qu’un dossier unique soit déposé avec au cœur du dossier le château, mais aussi d’autres atouts comme le musée Peugeot. Après presque une heure de débat, il a été impossible de se mettre d’accord sur un dossier commun. Alors que certains élus ont insisté pour que la maire de Montbéliard prenne une décision de suite, la maire a préféré mettre le holà pour en rediscuter avec le conseil municipal. Jean Fried, élu du conseil communautaire a déploré les relations entre la Ville et l’agglomération : « On traîne les reliquats des problèmes entre la Ville et l’Agglo. Il n’y a pas de sentiment de confiance entre ces deux structures. »