PMA : à Montbéliard, la collecte des biodéchets prend de l’ampleur 

C’est le moment d’aller chercher son bio-seau et des sacs biodégradables distribués gratuitement jusqu’au 29 octobre pour les habitants de Montbéliard à l’espace Victor-Hugo, 1 rue Boileau à Montbéliard. La raison : l’extension de la collecte des biodéchets, à Montbéliard, avec l’installation de vingt nouvelles bio-bornes d’ici 2023. Un retrait gratuit et une habitude à prendre pour réduire le poids de sa poubelle, alors qu’il est prévu dès 2023 la mise en place d’une redevance d’enlèvement des ordures ménagères incitative (Réomi), qui prendra en compte une part de 30% dans la tarification correspondant au volume d’ordures triées (voir notre article).

« Le contenu de nos poubelles est composé d’un tiers de déchets biodégradables. Parmi eux, les biodéchets représentent une moyenne de 39 kilos par an et par habitant. Participer activement à leur recyclage est donc, outre un geste pour la planète, une action concrète pour le pouvoir d’achat », explique Daniel Granjon, vice-président de PMA en charge des déchets.

Dans ces petites poubelles brunes pourront être mis, sans emballages, tous les déchets de cuisine : épluchures, restes de viandes (y compris os et carcasses), restes de poissons, de crustacés, de charcuterie, de yaourt et autres restes non liquides. Une fois déposés et collectés dans les bornes dédiées, les biodéchets partent direction Ribeauvillé, en Alsace, pour y être valorisés en chaleur et en électricité via une usine de méthanisation.