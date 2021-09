Pierre Statius : « Comment articuler la défense du droit des individus et la nécessaire contrainte collective ? »

Crise des Gilets jaunes. Mouvement anti passe sanitaire. Rengaine anti-vaccin. Dérives communautaristes. Replis identitaires. « En apparence, le constat est patent. Dans les démocraties occidentales, la situation est inquiétante », concède le philosophe Pierre Statius, en préambule de son entretien avec Le Trois. Il est enseignant-chercheur, à l’université de Franche-Comté, en philosophie politique. Il parle de « colères sociales ». À côté, on observe une désaffection croissante pour la politique. Les taux d’abstention ont atteint des sommets à l’occasion des derniers scrutins. « La crise de la démocratie représentative est forte, confirme-t-il. Il y a des risques de cessations sociales dans toutes les classes sociales. » Et de citer, en exemple, la position inconfortable des classes moyennes : pas assez riches pour profiter des avantages fiscaux des plus aisés ; et trop riches pour bénéficier des prestations sociales des catégories les plus défavorisées.

Pierre Statius continue de peindre un tableau peu reluisant. « Le monde est disloqué et dangereux », ajoute-t-il. Lors de la Guerre froide, les belligérants étaient identifiés. L’inverse du monde contemporain. « Le monde est multipolaire, observe-t-il. Le danger vient de partout, à l’intérieur comme à l’extérieur. » Et de se référer au politiste américain, chercheur émérite à Harvard, Graham Allison, qui estime que le risque d’une guerre entre la Chine et les États-Unis est « non négligeable ». La crise des sous-marins australiens a justement rappelé les tensions et les enjeux géopolitiques de la région indo-pacifique. À rebours, la crise sanitaire a montré quelques signes d’espoir. Il pense à la dette partagée de l’Union européenne pour contrecarrer la pandémie de covid-19 et la mise en place d’un plan de relance européen. Une vraie nouveauté.