Philippe Weber : « Pour nos aides à domicile, la situation est angoissante »

Tous les secteurs qui ont été aidés jusqu’ici sont aidés de manière économique. Nous, nous avons une dimension sociale et humaine supplémentaire qui mérite d’être accompagnée davantage. Si ce n’est pas le cas, nous serons obligés d’augmenter nos prix. Sauf qu’ici, nous ne sommes pas à Cannes ou à Neuilly, nos populations ont globalement des moyens limités et on ne peut pas ponctionner sur leur propre revenu. Dans tous les cas, nous espérons être reconnus comme un secteur d’activité prioritaire. D’un point vue social et économique. On ne demande pas un soutien durable, mais peut-être une aide qui permettrait d’amortir les coûts le temps de cette crise. Pour nous et nos aides à domicile, la situation est angoissante.

Nous savons que l’argent ne tombe pas du ciel. Mais c’est une question de choix. Qu’est-ce qu’on considère comme étant prioritaire ? Ce sont éminemment des choix politiques. Dans la durée, cela nous interroge sur la manière dont on considère la profession. Nous n’allons pas lâcher l’affaire. Car derrière nous, il y a les clients, les usagers et leurs familles. Si demain, nous ne pouvons plus offrir à nos aides à domicile des indemnisations kilométriques correctes, surtout dans les secteurs les plus ruraux comme en Haute-Saône ou certaines parties du Doubs, qu’est-ce qu’on fait ? Les aides à domicile ne peuvent pas arrêter d’aller chez nos personnes âgées. Humainement, ce n’est pas possible.

Aujourd’hui, une aide à domicile, une auxiliaire ou une aide-soignante qui doit mettre de l’argent de sa poche pour faire son métier, il y a un vrai problème. Notre représentante du personnel nous a indiqué que 8 ou 9 de nos salariés pensent à arrêter de travailler à domicile. En envoyant un CV, elles savent qu’elles pourront trouver du travail dans les structures puisqu’il y a une pénurie d’aides-soignantes, en prime. Donc cela les amène à réfléchir d’autant plus. Elles s’interrogent.