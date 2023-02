Philippe Boucly : « L’hydrogène facilitera l’intégration de l’électricité éolienne et solaire »

Dans les systèmes électriques nationaux, il faut à chaque seconde une adéquation entre l’offre et la demande d’électricité. Or l’énergie éolienne et solaire n’est pas commandable, elle est produite lorsqu’il y a du vent ou lorsqu’il y a du soleil, même si on n’en n’a pas besoin à l’instant « T ». Il faut donc trouver des moyens de flexibilité pour ajuster l’offre et la demande à chaque seconde.

Or, les plus gros systèmes de batteries qui existent dans le monde sont notoirement insuffisants. Le seul moyen, c’est via l’hydrogène, on n’en connaît pas d’autres. Avec l’électricité éolienne ou solaire, on peut électrolyser l’eau (séparer l’hydrogène de l’oxygène dans la molécule d’eau H2O, NDLR), stocker l’hydrogène obtenu dans des stockages souterrains et le restituer en hiver en faisant l’électrolyse à l’envers – ça s’appelle la pile à combustible. En France, cette deuxième fonction sera surtout pour les milieux insulaires. Pour la France métropolitaine, ce besoin-là n’apparaîtra pas avant 2035-2040.