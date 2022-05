Montbéliard : ces étudiants tant attendus pour répondre à la pénurie de soignants

Difficile de croire à un élan, selon Céline Durosay, secrétaire nationale de la coordination nationale des infirmières (CNI) et représentante syndicale au sein de l’hôpital nord Franche-Comté. « 80 postes permettront à peine de combler les trous. Il y a besoin de plus que ça même si c’est un début. » Elle déplore notamment le manque d’infirmiers et d’infirmières spécialisés. « Nous aurions besoin d’au moins 100 personnes de plus », commente la déléguée syndicale. Car aujourd’hui, Céline Durosay témoigne au sein de l’hôpital d’un fonctionnement avec le strict minimum. « Des lits sont fermés à cause du manque de personnel, l’absentéisme a augmenté. Tout cela c’est le reflet du mal-être », analyse-t-elle.

Des conditions, qui selon la déléguée syndicale, n’attirent pas les jeunes. « Les salaires ne sont pas attractifs. Les heures supplémentaires font désormais changer le revenu de référence sur les impôts, tandis que les vacations sont désormais imposables. Tout cela ne donne pas envie de s’investir ou de venir dans la profession.» À ce sujet, la directrice de l’institut de formation aux métiers de la santé, Christine Meyer, analyse: « Évidemment, pour rendre ces métiers plus attractifs, il faudrait revaloriser les conditions salariales, mais aussi les conditions de travail. Aujourd’hui, le critère des plus jeunes, c’est le bien-être au travail.» Elle poursuit : « Et le travail n’a plus la même orientation qu’à l’époque. Désormais, les jeunes, même s’ils sont motivés, se sentent plus libres d’arrêter, de prendre un an pour réfléchir, faire une pause. Et ce sont sûrement eux qui ont raison », sourit la directrice.

Sur la question du bien-être au travail, Céline Durosay en vient à parler de cercle vicieux. « Il n’y a pas de temps pour accompagner les prises en main des plus jeunes qui sortent d’école ou en stage, donc ce n’est pas facile pour eux et il y a plus d’abandons. Et si on ne peut pas les accompagner, justement, c’est parce qu’on manque de personnel. C’est un cercle vicieux dont on ne sait plus comment sortir.» Au sein de l’hôpital Nord Franche-Comté, des groupes de travaux sont mis en place pour répondre à ces questions, mais « la mise en place reste extrêmement compliquée », conclut la déléguée syndicale.