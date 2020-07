Pays de Montbéliard : quatre candidats pour un fauteuil

Marie-Noëlle Biguinet – Il est clair que la priorité de notre action et de nos moyens doit être la relance économique de notre agglomération. Les commerces, artisans et entreprises seront accompagnés dans leurs difficultés et leurs projets. Pour renforcer et diversifier l’activité, je dédierai un élu expert d’entreprises à 100% sur la recherche active d’investisseurs. Un plan d’action fort et des moyens renforcés seront dédiés au tourisme, activité durable et non délocalisable : villes et villages, bâtiments emblématiques, musées, campings, gites, circuits de visites… seront valorisés. Nous investirons aussi sur l’économie verte (rénovation bâtiments, réseaux cyclables…) et les technologies de demain (hydrogène, voiture électrique, robotisation, réseaux…).