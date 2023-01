Agriculture : vents contraires pour les circuits courts dans le pays de Montbéliard

À 4 kilomètres de Coeur Paysan, à Étupes, Josselin Pradier essaye de rester optimiste sur l’avenir de la filière. Mais lui aussi rencontre de nombreuses difficultés financières. Le fondateur de Place du local est très inquiet. Il emploie désormais 17 salariés sur trois sites : Étupes, Vesoul et Besançon. Le fondateur de Place de local travaille avec plus de 200 agriculteurs et producteurs locaux. Par téléphone, il témoigne : « Je suis encore une jeune boîte. Nous avons commencé en 2016. Je peux me permettre quelques mauvaises années. Mais là, cela fait déjà un an que la situation est très compliquée.» Compliquée, parce qu’il n’a finalement pas eu un financement auquel il pensait avoir droit, mais aussi parce qu’après l’engouement autour des produits locaux pendant les confinements, les ventes sont retombées.

Le problème, c’est que pendant cette montée en puissance, le commerçant a misé fort et vite sur son site internet, pour accompagner la progression des circuits courts. « Pendant le premier confinement, nous avons triplé de volume. Pour répondre présent, nous avons augmenté en capacité et donc en charge. Et puis, en 2021, l’engouement est retombé et les gens sont revenus à ce qu’ils connaissaient : les supermarchés.» Aujourd’hui, il se retrouve avec un matelas de sécurité moins important. Il réussit tout de même à tenir, car son modèle de développement repose sur un système de pré-commande avec un flux tendu. Ce qui lui permet de maintenir sa trésorerie. « Mais aujourd’hui, nous n’arrivons plus à progresser », déplore-t-il.

« Depuis le début de la crise, je n’ai augmenté ni mes prix de livraisons, ni les prix des produits. De nombreux produits que je vends sont au même prix qu’en supermarché. Et pourtant, ça ne fonctionne plus correctement.» Il enregistre une baisse de clients de 5% en comparant l’année 2021 et l’année 2019. Il a tenté d’étendre ces zones de livraisons, de proposer de nouveaux produits. Mais cela ne suffit pas.