Pascal Mathis : « Tout est réunis pour que la gestion de crise s’installe dans la normalité »

Si le directeur souhaite recréer des pôles de proximité, il veut aussi concentrer à Trevenans « toutes les forces qui ont vocation à travailler en interdisciplinarités et bénéficier de compétences pluriprofessionnelles autour d’un plateau technique performant et modernisé ». Des investissements sont prévus, notamment autour des urgences (lire ci-dessus). C’est aussi dans ce cadre qu’est étudié le regroupement des activités du traitement du cancer. « Nous sommes loin d’appréhender la phase décisionnelle », a modéré Pascal Mathis, alors qu’une fronde d’élus est née dans le pays de Montbéliard, inquiets du déplacement du pôle oncologique du Mittan vers Trevenans (lire notre article). Ce sujet n’est pas non plus nouveau, même si les réactions politiques le sont ; l’hôpital avait évoqué des réflexion dès l’automne 2021 (lire notre article). Pascal Mathis rassure que toute évolution d’envergure ne se fera que sur un projet médical, rédigé en concertation avec tous les professionnels de l’établissement et en lien avec l’institut régional fédératif du cancer et en lien avec les expériences des patients. Il cherche toutefois « une approche visionnaire », « pour anticiper sur plusieurs décennies ce que sera l’organisation de la cancérologie avec ses ressources humaines et techniques dans notre territoire ». Des études et des analyses sont menées. Et seulement après, la décision sera prise. « Collectivement », insiste-t-il. Une méthode qu’il n’a de cesse de rappeler, pour construire la santé de demain du territoire.