Pas de passe sanitaire au marché de Noël de Montbéliard, mais…

Si ces nouvelles ne sont pas réjouissantes, le marché de Noël a dans l’ensemble pu conserver ses traditions, entre moments de convivialités et parenthèses enchantées. Et en plus, il sera plus long. « L’année dernière, les gens ont été extrêmement malheureux de l’absence de marché de Noël. Cette année, nous l’avons prolongé jusqu’au 28 décembre », relève Marie-Noëlle Biguinet. Plus de 60 artisans locaux seront présents. « La Franche-Comté sera à l’honneur », souligne la maire. Ventes et expositions de rhum arrangé, de savons, de cosmétiques, de dentelles, de bijoux, de miel, de porcelaines, de céramiques, de pains d’épices… Mais aussi dégustation de spécialités franc-comtoises. Il y aura de quoi faire de beaux cadeaux, pour soi, pour les autres. Et de quoi se délecter !

Du 18 décembre au 28 décembre, les visiteurs sont invités au spectacle sons et lumières au pied du château, Nuits rêvées au château. La projection d’une dizaine de minutes mêlera monde imaginaire et rencontre avec un bestiaire fabuleux. Mélanges de rêves, de songes et de fééries, les spectacles seront dispensés tous les jours (sauf le 24 et le 25 décembre) toutes les trente minutes, de 18h à 19h30.

Surprise de cette 35e édition, le retour de tante Arie. Sorte de bonne fée du folklore franc-comtois, elle est investie d’une lourde mission : distribuer cadeaux et gourmandises aux enfants sages. Et elle ne sera pas seule… Elle sera accompagnée d’un âne qui porte des paniers emplis de présents ; et aussi d’une provision d’oreilles d’ânes ! Et bien sûr, elle retrouvera également un de ses fidèles binômes : le père Noël. La question a été posée : apparemment, sa barbe sera authentique… Les illuminations sont à découvrir tous les jours dans les rues du centre-ville de 16h20 à 22h, jusqu’au 2 janvier.