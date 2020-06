Ophélie Claude-Boxberger: une vie en mille morceaux

Après un premier mariage et deux enfants, David et Katia, Jacky entretient une relation avec Sylvie Claude, qui s’installe chez lui. Le beau gosse aux cheveux bruns bouclés rencontre aussi en 1982 Flora Carillon, une athlète de son club 16 ans plus jeune que lui, avec qui il s’installe puis se marie en 1992. De cette union est né Jérémy en 1987. Sylvie Claude donne, elle, naissance à Ophélie en 1988.

La spécialiste du 3 000 m steeple a grandi sans son père, qui l’a toutefois reconnue. Elle ajoute son nom après sa mort tragique en 2001, quand Jacky est tué par un éléphant au Kenya, à seulement 52 ans. L’épisode ouvre une fracture béante dans la famille. Ophélie dit avoir régulièrement côtoyé Jacky. Un mensonge, assure Flora Boxberger. Parole contre parole.

La petite gymnaste et cavalière rejoint Jérémy à l’athlétisme à Sochaux. Les deux ne se côtoient pas, mais ils sont rapides, puissants. Jérémy, sosie de son père au même âge, est sélectionné en équipe de France jeunes et signe un solide chrono sur 800 m en 2009 (1’48″64).

Flora Boxberger assure qu’Ophélie est alors favorisée par le club et son fils rejeté, oublié, injustement remplacé. Elle conteste en justice le nom de Boxberger à Ophélie, une procédure qui arrive bientôt à son terme. « Elle nous a volé notre identité. Moi et mon fils on n’a plus existé », explique-t-elle à l’AFP. « Il y a une justice divine, quand on a fait du mal, un jour ou l’autre on le paie », assène-t-elle à propos de l’affaire de dopage actuelle.

« Flora, par jalousie, n’accepte pas que je sois là », rétorque Ophélie. « Cette personne n’a jamais fait partie de notre famille », enfonce Jérémy, désormais ingénieur exilé dans les Pyrénées, loin des rancœurs familiales. « Boxberger niveau notoriété, c’était mieux que Claude, pour avoir des sponsors. Dès que l’on prononce notre nom c’est avec elle que l’on fait le rapprochement, ça m’énerve. »

« Ophélie c’est vraiment une Boxberger », lui répond son oncle George, dit « Jojo », fâché avec Flora. « Ophélie court en la mémoire de mon frère, ça la rapproche de lui en quelque sorte. Elle a notre sang. »