Nucléaire : la start-up belfortaine Neext engineering ouvre son capital aux citoyens

Le fonds permettant l’ouverture du capital de Neext Engineering est une idée originale de l’association de préfiguration de sociétés d’ingénierie d’intégration systèmes (APSIIS), comme nous le présentions en septembre 2022 (lire notre article). L’association visait à conserver dans le territoire les compétences d’intégration qui se délitaient au travers des suppressions d’emplois à General Electric, tout en conservant un souffle pour diversifier l’activité industrielle du nord Franche-Comté. La dynamique insufflée par des représentants syndicaux a gagné d’autres ingénieurs, des donneurs d’ordre, des PME-PMI de la région, des collectivités locales, des associations, des pôles de compétitivité et des entrepreneurs, qui ont rejoint le mouvement. Depuis deux ans, cette association travaille « au développement des compétences d’ingénierie du nord Franche-Comté dans le domaine de l’énergie », indique Neext engineering.

La société est présidée par Jean Maillard et Nicolas Moulin, ancien dirigeant de la co-entreprise « nucléaire » Alstom-General Electric, issu du rachat de la branche énergie d’Alstom en 2015. Neext Engineering s’est positionné sur le programme France 2030 du déploiement des SMR ; 500 millions d’euros sont fléchés dans le cadre de cet appel à projet, dont les dossiers sont à déposer avant la fin du premier semestre. « Les centrales nucléaires peuvent être plus petites, plus compactes et doivent devenir plus abordables, plus rapides à construire, proposer des applications de production électriques et non-électriques plus efficaces et s’adapter à des réseaux plus décentralisés ; tout cela sans compromettre la sureté et la sécurité », indiquait au mois de septembre Nicolas Moulin, lors de l’annonce du lancement de la société (lire notre article) . La start-up a déjà tissé des liens étroits avec de grands acteurs de l’activité nucléaire.