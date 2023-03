Greenpeace a affirmé samedi que la filière nucléaire française était "sous emprise" de la Russie, via des importations d'uranium naturel en provenance du Kazakhstan et d'Ouzbékistan, soit plus de 40% de l'approvisionnement de la France, outre de l'uranium enrichi. Au mois de novembre, Le Trois démontrait que le Russe Rosatom était justement l’angle mort du rachat de la branche nucléaire de GE par EDF.