Nord Franche-Comté : qui sont vos 5 députés ?

Ian Boucard (LR) vient d’être réélu dans la 1ère circonscription du Territoire de Belfort. C’est le seul député sortants réélu parmi les trois qui se sont représentés dans le Nord Franche Comté. C’est aussi celui qui a obtenu le meilleur suffrage : il a recueilli 61,61% des voix contre 38,39% pour Christophe Soustelle (RN).

D’abord assistant parlementaire du député Damien Meslot (2013), il devient conseiller municipal de Belfort en 2014, chargé de l’enfance, de la jeunesse et de la vie associative et vice-président de la communauté d’agglomération du Grand Belfort, chargé de l’habitat et de la politique de la ville.

En juin 2017, il est élu député de la première circonscription du Territoire de Belfort, sous l’étiquette Les Républicains, au second tour des élections législatives, avec 279 voix de plus que le candidat La République en marche Christophe Grudler. Son suppléant est Damien Meslot, le député sortant.