Nord Franche-Comté : les mobilisations toujours sereines réunissent entre 9 500 et 13 200 personnes

« Vous remarquerez qu’aucun commerçant ne ferme son magasin quand on manifeste. Ils savent que ça se passe toujours bien », confie un représentant syndical de la CGT. « C’est normal, tout le monde va dans le même sens. Si Emmanuel Macron a réussi une chose, c’est à unir les syndicats », pense Sophie Knur, délégué syndicale santé Force Ouvrière. Francis Cottet, secrétaire général territorial FO, complète : « À Belfort, la tradition est celle de manifestations républicaines. Dans toutes les manifestations que j’ai pu faire, organisées par les syndicats, il n’y a jamais eu de débordements quelconque.» Personne n’est enrôlé dans la sécurité de la manifestation, explique-t-il. « Tout le monde se gère. Et il n’y a jamais eu de heurts ou de casses ». Lui aussi relève que les magasins ne ferment jamais leurs devantures, « ils savent que tout se passe bien. Et surtout, ça se passe toujours bien avec les forces de l’ordre », pointe-t-il. Des propos que valide une source policière belfortaine : « Il y a une relation de confiance avec les syndicats. Nous avons les informations sur l’organisation [du cortège] et vice-versa. Si besoin, nous pouvons modifier ensemble les itinéraires pour que cela se passe bien.»

À Montbéliard, l’entente est aussi très bonne entre les forces de l’ordre et les organisations syndicales. Une source policière montbéliardaise commente à ce sujet : « Le contact existe depuis de nombreuses années entre les responsables syndicaux et les services de police. On a des déclarations qui sont préparées et des parcours respectés. Les cortèges sont “revendicatifs” mais respectueux.» Il revient sur l’épisode de heurts survenu le 11 février dernier entre les Gilets jaunes et les forces de l’ordre : « L’événement était un épiphénomène à l’initiative des Gilets jaunes qui voulaient aller sur l’autoroute. Le reste des manifestants n’a pas suivi.»

Christian Munsch, président régional de la CTFC complète lui aussi : « Au sein de l’intersyndicale, on ne tolérerait pas que quelqu’un fasse quelque chose de mal en manifestation. On veille les uns sur les autres.» Il poursuit : « Et pour le moment, c’est une réussite. Cette ambition, ce ton bon enfant, c’est une grande satisfaction.»