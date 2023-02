Nord Franche-Comté : la solidarité s’organise vers la Turquie et la Syrie

Le consulat général de Turquie, à Strasbourg, a confirmé à Marie-France Cefis que l’association Amitié franco-turque était habilitée pour recueillir des dons et organiser le transfert. “Nous voulions nous assurer des contacts pour apporter une aide efficace”, précise Damien Meslot, président LR du Grand Belfort. “Il faut que les dons soient envoyés au bon endroit et dans de bonnes conditions”, ajoute-t-il. Des convois seront organisés quand suffisamment de dons auront été collectés. Une partie sera adressée par avion, l’autre par camion. Entreposer, trier, organiser et envoyer seront les maîtres mots des prochains mois. “L’aide devra s’organiser sur du temps long”, insiste Alexandre Tamé. La reconstruction sera longue et difficile et les populations locales auront toujours des besoins dans les prochains mois, même lorsque l’émotion et l’élan de solidarité seront retombés.



Le Grand Belfort et la Ville de Belfort soumettront au vote des élus des deux collectivités des subventions de 5 000 euros pour venir en aide aux victimes de ce drame ; les fonds seront fléchés via le ministère des Affaires étrangères.

Les marques de solidarité ont été nombreuses depuis une semaine à l’égard des victimes de ces tremblements de terre, à l’instar des Grecs et des Arméniens, alors même que les relations de ces pays avec la Turquie sont particulièrement difficiles. Plus de 200 secouristes français sont déjà partis soutenir les populations locales. « On est tous des êtres humains », conclut Bilal Topaloglu.