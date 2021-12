Neige, verglas : tout savoir sur l’état des routes cet hiver dans le Territoire de Belfort

Le Territoire de Belfort est spécifique car il dispose de différents microclimats. Qui impliquent des situations et des traitements des routes différents. Le Territoire de Belfort est partagé entre la trouée de Belfort (400m), le plateau de Croix (600 m d’altitude), le pays sous-vosgien et le ballon d’Alsace (1 247 m).Les centres d’exploitations routiers ne sont pas gâtés de la même façon. Bien souvent, les centres de Delle et Giromagny sont ceux qui effectuent le plus de mission à cause du climat.