Necronomi’Con : « Le navire amiral de la culture geek »

Nous ne pouvons plus faire grandir en taille la manifestation principale, à l’AtraXion. Budgétairement, nous n’avons pas non plus les moyens de prendre des risques. De fait, nous grossissons en envergure. Nous cherchons des partenaires extérieurs qui œuvrent dans la culture populaire : le cinéma, avec Cinéma d’Aujourd’hui ; les arts numériques, avec l’espace Gantner ; ou la musique avec La Poudrière (le concert programmé ce jeudi a finalement été annulé, NDLR). L’idée est de construire une semaine thématisée sur le territoire en menant des actions culturelles, avant la convention. Nous sommes le navire amiral de la culture geek et nous ouvrons le pont supérieur à tous les autres acteurs.