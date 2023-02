Mulhouse va se raccorder à ses usines pour se chauffer

Le conseil d’agglomération a approuvé lundi soir, la création à venir de ce réseau long de 50 kilomètres. Représentant un investissement de 140 à 150 millions d’euros pour un « objectif » de mise en service en 2026, voire dès la fin 2025, le projet consiste à utiliser la chaleur « fatale » (excédentaire) dégagée par plusieurs entreprises fortement consommatrices d’énergie – le fabricant de verre Euroglas, le producteur d’engrais Borealis et les entreprises de la plateforme chimique W Europe – pour l’acheminer dans le « coeur d’agglomération » constitué essentiellement du centre-ville de Mulhouse, a exposé Remy Neumann, vice-président de M2A en charge des réseaux de chaleur.

« Grâce à son potentiel de plus de 200 gigawattsheure par an, nous pourrons plus que doubler notre production de chaleur urbaine », a souligné Fabian Jordan, président de M2A, au cours d’un point de presse. Cette capacité de production d’origine industrielle correspond au besoin de chauffage de « 20 000 équivalents-logements », ont précisé les services de M2A.