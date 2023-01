Montbéliard : une formation d’ambulanciers débute à l’IFMS pour répondre à la pénurie 

Aujourd’hui, la moyenne d’exercice du métier d’ambulanciers est de « 1 à 3 ans », affirme Jean-Jacques Hézard, président de l’association départementale des transports sanitaires urgents (Atsu) dans le Doubs et le Territoire de Belfort. Elle était de 5 ans il y a encore quelques années. Pour pallier le phénomène, « il faut réussir à fidéliser les jeunes », tance David Deparois, cadre formateur et responsable de la formation d’ambulanciers diplômés d’Etat qui ouvre à l’institution de formation aux métiers de la santé (IFMS) à Montbéliard. Une formation qui a émergé à la demande de l’agence régionale de santé, après des échanges avec les professionnels qui ont fait part de leurs craintes face à un métier en grande tension.

Au mois de février, ils seront 18 à intégrer la première promotion de cette formation en apprentissage, pour une durée d’un an. 18 jeunes, d’une moyenne d’âge de 25 ans, qui ont pu être pris au sein du cursus sans difficulté. Une seule condition leur a été imposée : avoir le permis et ne plus être en période probatoire (deux ans pour les personnes en conduite accompagnée, trois ans pour les autres), ce qui explique, aussi, une moyenne d’âge autour des 25 ans. L’entreprise de transports d’urgence Jussieu Secours explique en avoir recruté 12 en apprentissage pour ce nouveau cru. « Nous avons bien sûr fait une sélection, qui a permis de voir ceux qui avaient vraiment la vocation », explique Jean-Jacques Hézard. Le mot d’ordre pour intégrer le métier : bienveillance. Aucun diplôme n’est requis. « Ce qui compte, c’est l’approche de la personne, la discrétion et le respect du patient », pointe Jean-Marie Hézard, directeur du groupe Jussieu Secours.

« On ne peut pas faire ce métier seulement pour avoir un job alimentaire », expose Jean-Jacques Hézard. Les conditions sont rudes, explique-t-il. C’est ce qui pousse les ambulanciers à quitter le métier précipitamment : horaires de nuit, de week-end, heures supplémentaires, planning maniable avec des heures de prise de service donnée la veille – et encore – quand cela est possible. « C’est un métier qui use », complète le président de l’Atsu. Sur le nord Franche-Comté, il estime à 80 le nombre de postes vacants, sur environ 300 postes au total.