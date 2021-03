Montbéliard : privé de son public, l’orchestre de Franche-Comté en concert au lycée Germaine-Tillon

Un an après l’imposition des premières restrictions et fermetures dans le milieu culturel, tous les personnels de l’OVHFC applaudissent cette poursuite de l’activité malgré les contraintes. « C’était vital. Si on n’avait pas pu se réunir depuis un an, il est évident que ce serait la mort de l’orchestre », juge le délégué général, David Olivera. « Et vu le contexte, c’est une chance de travailler », abonde Cyril Vouriot, technicien au statut d’intermittent. « Par rapport à certains amis qui n’ont rien depuis six mois, voire plus, ça offre davantage de sécurité et de sérénité », confie-t-il, même si les droits des intermittents sont assurés jusqu’au 31 août. « Ça permet de voir venir, au moins un petit peu. »

L’orchestre s’associe néanmoins aux revendications exprimées par les instances représentatives du secteur, rassemblées jeudi dans une vingtaine de villes de France pour réclamer un « calendrier réaliste » de réouverture des lieux culturels et des garanties en termes d’emploi. « Si je n’avais pas dû être ici (au lycée), j’aurais été à la mobilisation de Besançon », assure le technicien. « L’époque fait qu’on cherche des manières de travailler différentes, on doit continuer à jouer ensemble pour exister », conclut la violoniste Isabelle Debever, co-soliste au sein de l’orchestre. « Mais on a besoin du côté magique de la scène. »