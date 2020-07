Montbéliard : Marie-Noëlle Biguinet interpelle le ministre de l’Intérieur

Une nouvelle fois, un couvre-feu est instauré pour les mineurs de moins de 16 ans dans le quartier. Il est actif jusqu’au 31 juillet. Elle reconnait qu’il n’est pas bien respecté, « la police n’intervenant que très peu », regrette Marie-Noëlle Biguinet, par crainte « d’embuscades ». S’il n’y a pas de risques de propagation aux bâtiments avoisinants, les pompiers « n’interviennent plus pour les voitures incendiées ». Dans ce tableau, la maire de Montbéliard souligne la présence d’équipements publics (Université, Caisse d’allocation familiale, Sécurité sociale, Collège, Crèche, piscine d’été…).

« La situation est grave et la police intervient a minima », embraie la maire de Montbéliard. Elle regrette le « zéro risque de sanction » et déplore que les demandes d’interventions ne soient pas suivies d’effets. « Faute de moyens (ou de consignes adaptées claires), la population ne constate pas d’actions efficaces et visibles », souffle la maire de Montbéliard. « Nous laissons là, poursuit-elle, toute une population modeste qui se sent abandonnée et le dit, notamment via une pétition rassemblant 400 personnes de ce quartier qui ont osé la signer. »

Marie-Noëlle Biguinet rebondit sur les annonces du ministre de l’Intérieur, à Nice, et notamment sa volonté d’arrêter « l’ensauvagement ». Elle met en garde également sur le risque de diminuer, encore, les effectifs de la police. Et dès le mois d’août. Elle attend un renfort « d’une force de police nombreuse, visible et dissuasive », et réclame des CRS, « stationnés sur place », pendant le mois d’août.

En copie de ce courrier, que nous avons pu consulter, le préfet du Doubs, Joël Mathurin, le député Denis Sommer, le sénateur Jacques Grosperrin et le Premier ministre, Jean Castex.