Montbéliard : Les Lumières de Noël nommées au concours européen du meilleur marché de Noël

Ils ne sont que deux marchés de Noël français à participer à ce concours européen : celui de Metz (Moselle) et celui de Montbéliard. Les deux font partie des 21 marchés de Noël européen qui concourt au titre de meilleur marché de Noël d’Europe, dont ceux de Bâle, Vienne, Tallinn, Budapest, Moscou, Manchester, Édimbourg, Bruxelles, Düsseldorf, Madère ou encore Cracovie.

« Ce concours « European Best Christmas Markets » est organisé par European Best Destinations, créée en 2009, pour promouvoir le tourisme en Europe en partenariat avec plus de 300 Offices de Tourisme européens et la Commission Européenne pour la promotion du Tourisme durable en Europe (EDEN) », rappelle la municipalité de Montbéliard.

En 2019, Montbéliard avait terminé 5e de ce concours. En 2018, le marché de Noël de Montbéliard avait terminé 11e, contre 6e en 2017 à l’occasion de sa première participation. Le vote se tient jusqu’au 10 décembre, à 11 h 59. Le vote se fait en ligne. On peut voter une fois par jour et par adresse IP.