Montbéliard : la mobilisation contre la réforme des retraites booste les syndicats pour la suite

Les bouchons démarrent tôt, mardi 31 janvier à Montbéliard. Il est très difficile de circuler passé 13h30. Sur le pont Armand Bermond, les gens s’entassent, descendent sur le parking du champ de foire pour permettre aux arrivants de se faufiler parmi le cortège. Des représentants de chaque syndicat se pressent pour tenir la banderole d’entrée de cortège. Interrogés, ils répondent sur la manière dont ils voient les prochaines semaines.

Un mot d’ordre chez les syndicalistes : l’optimisme. C’est assez rare pour le noter. « La rue est en train de prendre de l’ampleur. Regardez ! », pointe du doigt un représentant syndical de la CGT. La foule est impressionnante. Selon les renseignements territoriaux, ce sont 5 000 personnes qui sont présentes. Selon la CGT, les chiffres tournent autour de 6 200 personnes. Peu importe, le monde est là. Assez pour scinder le cortège en deux, place Francisco Ferrer. 3 000 premiers manifestants se dirigent vers le commissariat, tandis qu’autant tournent pour atteindre le conservatoire, puis la gare. Le but : paralyser la ville et la circulation au maximum. Une première pour montrer leur mécontentement. Des deux côtés, la manifestation se déroule dans le calme. Le soleil tente de percer, tandis que les manifestants frottent leurs mains gelées l’une contre l’autre.

« Notre stratégie maintenant, c’est de tenir dans la durée », expose Eric Peultier, délégué syndical FO chez Stellantis. « Nous allons continuer à descendre dans la rue. Et s’il faut, nous irons jusqu’à bloquer les usines, les entreprises, les villes », pointe-t-il. En 20 ans, il n’a jamais vu une telle mobilisation. Cela lui donne de l’espoir. Un espoir partagé par Anthony Rué, délégué syndical CGT. « Maintenant, pour gagner, nous allons devoir rester déterminés.» De son côté, il veut rencontrer un maximum de salariés, organiser des ateliers pour pousser encore plus de monde à se mobiliser et rejoindre les manifestations.

Un peu plus loin, François Lapprand, délégué syndical FSU, lui, imagine des grèves reconductibles pour faire plier le gouvernement. « Mais c’est une vraie bagarre. Les grèves ne sont pas simples pour les gens dans un contexte de crise sociale.» Il pense aussi qu’il perdure un manque de confiance de la population au sujet des grèves. « Beaucoup n’y croient pas ». Mais comme beaucoup aujourd’hui, il fait partie des optimistes. « On ne peut que l’être quand on voit le monde qu’il y a pour cette deuxième journée de mobilisation.» La force du mouvement selon lui est le regroupement en intersyndicale. Cela permet d’avancer en bloc contre la réforme. « Je n’ai pas d’espoir dans les parlementaires. Si le gouvernement doit plier, ce sera grâce aux manifestations et grâce à des grèves qui paralyseront le pays.»