Montbéliard : la chambre régionale des comptes questionne la légalité du projet de l’usine d’incinération

Il était question, quelques mois plus tôt, de faire un choix entre rénover l’usine d’incinération en fin de vie de Montbéliard. Ou de transférer les déchets non recyclables à l’usine du Sertrid, à Bourogne, dans le Territoire de Belfort. C’est la première option qui a été choisie par les conseillers communautaires de Pays de Montbéliard Agglomération (PMA), avec pour principal argument la possibilité de continuer à exploiter le réseau de chaleur qui alimente une partie du quartier de la Petite-Hollande à Montbéliard (lire notre article). Un vote qui s’est déroulé dans un environnement très virulent.



La décision a fait réagir l’opposition, qui voit dans ce choix une démarche politique : celle de ne jamais travailler avec Belfort. Cette décision, actée le 11 juillet dernier, n’a pas semblé convaincre non plus le préfet du Doubs (qui plaidait pour rejoindre le Sertrid). Qui a donc saisi la chambre régionale des comptes pour faire vérifier la teneur du projet. Et la réponse est édifiante : « La chambre considère que la décision d’attribution à la société Valest (société choisie pour la rénovation de l’usine et son exploitation, NDLR) présente une fragilité juridique certaine. » Le ton est donné. Et le déroulé, édifiant.