Montbéliard : festoyer avant la rentrée au festival des Mômes 

Cette année, le site a été repensé pour être plus pratique. Il est possible de filtrer les activités, spectacles, en rentrant l’âge de l’enfant pour faire sa petite sélection à l’avance. Il faudra réserver sa place pour les ateliers et les spectacles (consulter le site ici). Mais la nouveauté, c’est que cela pourra se faire même au dernier moment. « Avant, il fallait repartir à l’accueil, s’inscrire. Maintenant, avec l’application, on pourra s’inscrire jusqu’au dernier moment pour une activité », détaille Dominique Barri.

Pour le moment, il reste environ 40% de places disponibles, car le festival a augmenté les jauges et les créneaux cette année pour éviter les frustrations.