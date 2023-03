Montbéliard : des amoureux de Pink Floyd feront revivre le groupe à l’axone le 5 avril

Le groupe réussit à réunir 12 musiciens. « On a appelé les copains, ils ont tous dit oui à la seconde où on l’a proposé. On a cassé les tirelires et on s’est lancé, entourés de tous nos amis. C’est une belle histoire humaine », raconte Karine Arregio. Pendant plus d’un an, les musiciens s’entraînent en résidence au zénith de Toulon. Mènent l’écriture graphique, scénique, visuelle, dans les conditions réelles qu’offre ce lieu.

La tâche est loin d’être simple. C’est la première fois que le couple s’improvise producteur d’un si gros spectacle « C’est un peu fou, le travail a été…colossal »,rit-elle. Neuf mois plus tard, les arrangements sont prêts, conçus par le mari de la co-productrice.

Le défi du spectacle : « rendre le plus bel hommage à Pink Floyd, le plus fidèlement possible », explique la co-productrice. Le spectacle a été conçu comme un show best-of avec une sélection de morceaux. « En deux heures, impossible d’imaginer jouer tout leur répertoire.» Le show sera autant musical que scénique, avec un écran de six mètres avec des visuels créés pour coller à l’univers « psychédélique » des Floyd. Quatre albums ont été sélectionnés avec les musiques les plus emblématiques.