Montbéliard : 52 résidents positifs à la covid-19 à l’Ehpad Maison Joly

L’objectif est de dépister au plus près et au plus vite explique le docteur Arnaud Lamboeuf. L’appui des nouveaux tests antigéniques, disponibles à Maison Joly depuis le 14 novembre, est précieux. En vingt minutes, on a une réponse. « Cela permet de réagir très rapidement », remarque Agnés Galmiche, cadre supérieur de santé, en charge des Ehpad de Pont-de-Roide et Maison Joly à Montbéliard.

Au printemps, un seul cas avait été diagnostiqué dans l’établissement. Le résident avait été de suite « exfiltré » pour casser la chaîne de contamination. Mais le confinement complet facilitait la gestion. Ce qui n’est plus le cas aujourd’hui. Les causes de ce foyer épidémique n’ont pas été identifiées ; le docteur Arnaud Lamboeuf s’est plongé dans les dossiers garantissant « la traçabilité », en vain. L’établissement, ancien, par endroit exigu, est « favorable au virus », avance cependant le praticien, tout en sachant que le virus circule largement dans la population aujourd’hui.

Pour contrer cette situation, toutes les visites sont suspendues au sein de l’établissement. « On espère un retour à la normale le plus rapidement possible, confie Agnés Galmiche. C’est une source de stress pour les résidents, le personnel et les familles. »