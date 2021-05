Micro-conducteurs : la situation s’enlise à l’usine Stellantis de Sochaux

Près de 3 500 salariés sur le carreau une journée de plus, dont la majeure partie placée en activité partielle. Près de 1 600 voitures qui ne seront pas produites à Sochaux ce jeudi. Depuis mardi, ce sont donc 4 800 Peugeot 308, 3008 ou 5008 qui n’ont pas été livré à cause des défauts d’approvisionnement en micro-conducteurs. Au premier trimestre, cette pénurie a empêché Stellantis de produire 190 000 véhicules dans le monde.

La direction de l’usine Stellantis a confirmé ce mercredi après-midi une troisième journée sans fabriquer de voitures à l’usine sochalienne. Et les prévisions sont « pessimistes » pour la fin de semaine confirme une source maîtrisant le dossier.

En avril, la ligne de production de la Peugeot 308 avait déjà été arrêtée pendant 4 semaines. Selon nos calculs, ce sont plus de 50 séances de travail qui ont été annulées depuis le début de cette crise, soit plus de 20 000 voitures non produites. Vertige.