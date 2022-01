Meroux : le projet de centre chirurgical avorté à la JonXion

Un centre de chirurgie tout neuf, de 6 700 m², avoisinant 19 millions d’euros à La Jonxion. C’était le projet initial du groupe Dracy santé pour la clinique de la Miotte. Mais fin 2021, les plans ont changé, puisqu’il a finalement été décidé par le groupe Vivalto, qui a racheté Dracy qui gérait la clinique de la Miotte, d’entamer une phase de travaux jusqu’en 2024, en repartant des bâtiments existants sur le site de la Miotte, afin de façonner ce centre de chirurgie prévu par l’agence régionale de santé (ARS).



« Cela permet à Vivalto de réduire les coûts », admet Damien Meslot, maire de Belfort. 8 millions d’euros seront finalement investis. Le projet a été pensé en trois phases : la remise aux normes techniques et sécuritaires du bâtiment, une seconde phase avec la création d’un nouveau plateau technique avec blocs opératoires et espace post-opératoire, puis une dernière phase d’embellissement intérieur et extérieur. Les travaux sont prévus entre septembre 2022 et 2024. Pour le moment, les élus n’en savent pas plus sur la forme que prendra l’extension et la bâtisse une fois refaite.

Sur le fond, le projet reste le même : un centre de chirurgie, accompagné d’un cabinet médical regroupant 8 praticiens (neurologue, dermatologue, gynécologue, rhumatologue, cardiologue, pneumologue, et médecins généralistes). Une partie devrait aussi être dédiée aux soins non programmés, réservée aux « bobologies ». Pour Damien Meslot, le projet est une fierté : « Cela permet à Belfort de conserver son offre de chirurgie à l’intérieur de la ville. Avec ce projet, nous répondons à l’inquiétude très forte des Belfortains quant au déficit de soins. » Florian Bouquet, président du conseil départemental ajoute que « c’est un grand pas de pouvoir disposer d’un cabinet médical de ville sur un territoire déficitaire. Aussi, il nous fallait conserver l’outil chirurgical sur le territoire. »

Les élus se réjouissent de pouvoir « garder du foncier pour des activités économiques » sur le site de la JonXion, dédié au tertiaire, alors même que l’aéroparc de Fontaine est « presque plein », analyse Damien Meslot. Dracy Santé avait acheté le terrain de la Jonxion à l’euro symbolique, à condition d’y construire une clinique. Mais comme le projet ne se fera pas, le nouveau propriétaire devra payer, selon cette clause, 780 000 euros (soit la valeur estimée du terrain). Pour le moment, le site de la JonXion, appartient toujours à Vivalto. Le maire annonce qu’il pourrait être revendu. Peut-être pour implanter une, ou des nouvelles entreprises.