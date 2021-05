McPhy choisit Belfort pour son usine d’électrolyseurs

McPhy confirme le choix de Belfort pour installer son usine d’électrolyseurs alcalins, nouvelle génération. Ces équipements doivent permettre de fabriquer de l’hydrogène par électrolyse de l’eau. Le Territoire de Belfort était en concurrence avec des sites dans les Hauts-de-France et en Auvergne-Rhône-Alpes.

La production doit débuter au premier semestre 2024, « avec une montée en charge progressive jusqu’à atteindre une capacité de 1GW par an », annonce l’industriel dans un communiqué de presse publié très tôt ce jeudi matin. Cette usine implique un investissement de 30 à 40 millions d’euros projette McPhy. À pleine charge, cet outil doit permettre la création de 500 emplois, dont 400 en France et une centaine en Allemagne et en Italie, où l’industriel, dont le siège est dans la Drôme, a des sites. Ces sites sont à Wildau, en Allemagne, et à San Miniato, en Italie. Belfort se situe entre les deux. « Fort de cet investissement majeur dans son outil industriel, McPhy disposerait d’une capacité annuelle totale de production équivalente à 1,3 GW2, en phase avec les perspectives de croissance des marchés de l’hydrogène vert, notamment celui de l’industrie lourde », observe l’industriel dans son communiqué de presse. « La Gigafactory McPhy est un outil stratégique pour répondre aux enjeux de compétitivité, à travers le renforcement et la pérennisation de la position de leader de McPhy sur le marché des électrolyseurs alcalins et la matérialisation d’économies d’échelle permettant de diminuer drastiquement le coût de l’hydrogène vert produit par électrolyse par rapport aux énergies carbonées », complète McPhy.



L’usine de Belfort est positionnée sur la haute-technologie confirme McPhy dans sa communication. Ce choix repose sur quatre raisons : existence d’un écosystème industriel, de recherche et développement, dédié à l’innovation et à l’hydrogène, et existence de partenaires potentiels au sein de la filière ; bassin d’emplois industriels et environnement attractif ; localisation géographique au sein d’un carrefour de l’Europe, facilitant les interactions avec les autres sites McPhy, mais également les activités d’approvisionnement et livraison ; support des parties prenantes publiques avec des mesures d’accompagnement sur les aspects tant économiques, techniques ou fonctionnels qu’administratifs pour faciliter la gestion et le déploiement du projet.

L’écosystème du nord Franche-Comté compte sur le centre mondial R&D sur les réservoirs hydrogène de Faurecia, sur le centre de certification Isthy, sur l’industriel Gaussin qui a pris le virage de l’hydrogène, mais aussi le FC Lab, plateforme de recherche dédiée à la pile à combustible et à l’hydrogène.