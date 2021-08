Marie-Hélène Ivol élue présidente de Territoire Habitat

Lors du conseil d’administration d’installation du 28 juin 2021, Marie-Hélène Ivol a été élue présidente de Territoire Habitat. Vice-présidente depuis 2015, elle a été élu le 28 juillet et succède à Florian Bouquet, président du conseil départemental du Territoire de Belfort. En parallèle, elle était déjà présidente de l’USH Bourgogne Franche-Comté, membre du conseil fédéral de la fédération des offices et du bureau de la fédération nationale des associations régionales (FNAR). C’est la première fois qu’une femme est élue présidente, l’année des 100 ans du bailleur social. « Fortement impliquée dans le domaine du logement social au niveau national, régional et local, Marie-Hélève Ivol renforce son engagement auprès de Territoire habitat et la dynamique impulsée ces dernières années », annonce le communiqué de presse de Territoire habitat.