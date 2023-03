Luxeuil : la base aérienne, centre opérationnel de la police de l’air

La base aérienne 116 de Luxeuil-Saint-Sauveur (BA 116) accueille depuis le 9 mars et jusqu’à mi-juin la permanence opérationnelle, annonce la base aérienne dans un communiqué de presse. C’est la mission de « police de l’air », qui « vise à protéger les Français de toute menace aérienne 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 », ajoute le document.

« Afin de pouvoir intervenir en quelques minutes sur des aéronefs civils et militaires rapides (avions à réaction) comme sur des aéronefs lents (avions à turbopropulseurs ou aviation générale, hélicoptères, ULM, drones, parapentes), plusieurs hélicoptères et avions de chasse sont placés en alerte sur le territoire français et selon des critères géographiques bien définis », détaille le communiqué de presse de la base aérienne. Les équipes

Dès lors, « les pilotes de l’escadron pourront être amenés à effectuer des vols de police du ciel en journée, durant les week-ends mais également de nuit en dehors des créneaux réserves (mardi et jeudi), sur déclenchement d’alerte », prévient la base.