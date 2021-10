L’université de Franche-Comté se mobilise contre la précarité étudiante

Les périodes de confinement ont coûté leurs emplois à de nombreux jeunes. Murielle Ruffier, chargée de la mission précarité depuis janvier 2021 à l’UFR STGI Belfort Montbéliard témoigne : « A la prise de mes fonctions, je me suis rendu compte que le mal-être des étudiants était extrêmement présent pendant la période covid. La précarité, qui ne date pas d’aujourd’hui, était grandissante avec la perte de postes étudiants. » De nombreuses aides ont été débloquées pour l’année scolaire 2020-2021 : prêts d’ordinateurs, connexion internet payée pour les étudiants les plus précaires, distributions alimentaires, collectes de produits d’hygiène, de vêtements. Des aides qui, pour la plupart, ont pris fin. Mais la chargée de mission précarité met en garde : « Même si les conditions sanitaires s’améliorent, la précarité est loin d’avoir disparu. » C’est pourquoi la ligne d’écoute info – qui avait été créée en mars dernier pour les étudiants – a été remise en place à la rentrée. Gérée par des étudiants en master de psychologie, la ligne d’écoute est ouverte du lundi au vendredi de 12h à 14h et de 18h à 20h. Les étudiants en charge de la ligne relaient une soixantaine d’aides possibles et renvoient vers des structures associatives, selon les besoins. « Nos étudiants à l’UFR STGI ont été le maillon qui nous manquait pour aider et surtout guider ceux qui se trouvent en difficulté », narre Murielle Ruffier.