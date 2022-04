[Loisirs] On a testé, en famille, l’activité “Traces et Indices” à la Damassine

Ensuite, l’animateur, Benjamin, questionne les enfants sur les différentes traces que les animaux peuvent laisser dans la nature : traces de pattes mais aussi restes de nourriture, touffes de poils accrochées aux barbelés, terriers, coulées et fouissures, pelotes de réjection… Les parents ne seront pas en reste, il est sûr que nous repartirons plus riches de connaissances et de vocabulaire !

Et c’est parti pour une chasse aux empreintes : l’animateur a caché 10 cartes illustrant des traces de pattes dans toute la Damassine et, en famille, nous sommes chargés de les trouver et de les identifier. Il aura bien pris soin de nous fournir un document avec des clés d’identification, car allez savoir de vous-même si ces petites pattes-là sont celles d’une martre ou d’un écureuil ?

Place ensuite à un peu de travaux pratiques : nous allons fabriquer un empreintoscope. Ce sont de petites cartes plastifiées et reliées à découper, que l’enfant pourra emporter avec lui à chaque sortie, et ça c’est un bel outil avec lequel nous ne pensions pas repartir !

Et pour finir, il est temps d’aller fouler les chemins, riches de toutes ces nouvelles connaissances et avides de découvrir en vrai ces fameuses traces.

L’animateur prend soin de préciser qu’il faut parfois accepter de repartir bredouille. La nature fait bien ce qu’elle veut. Les animaux seront passés ou non. La pluie aura tout effacé ou non. Et là, nos petits explorateurs de s’élancer sur les sentiers et de commencer la découverte par un moment magique : trois chevreuils détaleront sous nos yeux dans le champ d’à côté. Il ne nous reste plus qu’à aller chercher dans la boue, leurs empreintes.

Et puis, par ici un nid de merle, par là une noisette grignotée, de l’autre une sente bien tracée, et tout en haut de la colline, de grosses empreintes de sanglier, et des enfants qui devront apprendre à être attentifs, à ouvrir grand les yeux et ne pas poser les pieds n’importe où !

La chasse aux trésors aura été fructueuse et c’est bien la première fois que nous repartons, non les poches pleines de trouvailles mais l’esprit plein d’émerveillement.

Et toujours la même idée en tête : mieux connaître la nature, pour mieux la protéger.

D’autres ateliers fantastiques vous attendent dans les Maisons de la Nature, pour les petits mais aussi, et pour beaucoup, pour les adultes : taille de fruitiers, ateliers cuisine, ateliers upcycling, identification de champignons, sorties botaniques…