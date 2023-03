L’hôpital Nord Franche-Comté à la pointe du dépistage du cancer colorectal grâce à l’intelligence artificielle

Avec cet appui, l’examen peut-être plus court, donc permettre de sonder plus de patients. Il implique aussi, selon le Dr Alain Monnier, moins de fatigue pour le praticien. Car la détection « humaine » des polypes est variable en fonction de l’équipement, de la fatigue, de l’expérience convient le Dr Serge Fratté, qui a présenté ce nouvel équipement, en service depuis l’automne 2022. Et cela « conditionne l’efficacité de la coloscopie », admet-il. Ne pas repérer tous les polypes, c’est mécaniquement ne pas permettre de les retirer pour prévenir la transformation en cancer de cette lésion. Alors accroître leur détection est un vrai plus. Les études scientifique estime à 50 % la réduction des polypes non retrouvés lors d’une coloscopie ayant recours à l’intelligence artificielle. « Il y a un bénéfice global », salue le Dr Serge Fratté. Pour le patient. Et pour le praticien.

Avoir cette technologie dans le nord Franche-Comté est une réelle chance pour les patients souligne le président du comité de Montbéliard de la ligue contre le cancer. « Ça permet de diminuer les kilomètres [pour avoir accès à cette technique] », insiste-t-il également. « Lorsque l’on peut avoir une aide, il ne faut pas passer à côté », insiste Pascal Mathis, directeur général de l’hôpital, conscient, par ailleurs, des tensions qui existent sur les effectifs dans le secteur hospitalier (lire notre article) . Il n’oublie pas non plus de rappeler que l’utilisation de l’intelligence artificielle implique de disposer de tous les verrous de sécurité, notamment sur la confidentialité des données personnelles de santé. Et que surtout, ces outils « n’enlèvent rien à l’intelligence humaine, dont nous avons besoin ».

3 000 coloscopies sont réalisées chaque année à l’hôpital Nord Franche-Comté. Et 1 800 d’entre elles impliquent la détection d’un ou plusieurs polypes. Le recours à cet outil d’intelligence artificielle va augmenter de 60 % la détection de polypes, permettant de dépister encore plus tôt de potentiels cancers.