Les rivières de Franche-Comté sont aussi à l’agonie

« S’il ne pleut pas, la situation risque de devenir critique », interpelle Gérard Mougin, le président de la fédération de pêche et de protection des milieux aquatiques du Doubs. Les jours défilent depuis plus d’un mois et demi et toujours aucune goutte de pluie. Ou si peu. Une situation d’autant plus inquiétante que nous sommes seulement au mois d’avril. « En 2003, il y avait déjà eu une sécheresse printanière », rappelle-t-il en référence à la canicule de 2003, qui avait couté la vie à près de 20 000 personnes.

Du côté des services de l’État, le constat est le même, les débits sont trop faibles pour la saison et correspondent à des « valeurs « normales » des mois de juillet ou août alors que nous ne sommes que fin avril ». « Depuis mi-avril, les niveaux des rivières de l’Allan (et du plateau calcaire du Jura) ont franchi les niveaux d’alerte traduisant un état de sécheresse printanière », décrypte Odile Roque-Bedaux, responsable du pôle communication à la direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement (Dreal). De même qu’en juillet 2018, une partie du Doubs est à nouveau à sec.