Les Portugais de Belfort au conseil municipal pour défendre leurs intérêts 

Malgré la plaidoirie, le maire a refusé de laisser un délai supplémentaire. Pensant que cela ne ferait que reporter le problème à plus tard. « Nous avons une piste sérieuse que nous vous présenterons bientôt. Et la ville est prête à subventionner un nouveau lieu», explique-t-il, sans donner plus de détails. Cette piste, un possible local pour l’association qui recherche un endroit assez grand pour accueillir les 200 membres, doté d’un parking et qui dispose d’un extérieur leur permettant de faire de la pétanque. Et surtout, loin des riverains. Mais les adhérents soufflent. Ils n’y croient plus. Ils ont eux-mêmes mené des recherches qui ne donnent rien, soit parce que les conditions ne sont pas réunies. Soit à cause des loyers.

« Nous avons aussi besoin de savoir quel sera le montant de la subvention promise pour se reloger », insiste la vice-présidente de l’association. Sans réponse du maire, qui doit re-rencontrer le président le 19 décembre. Il leur a conseillé de lister toutes leurs doléances d’ici là, pour trouver ensemble une solution. Pour le moment, rien n’est réglé. Ils repartent, déçus.