Les plages, sentiers et chemins de randonnées interdit d’accès

Le préfet du Territoire de Belfort, David Philot, vient d’interdire, par arrêté, l’accès aux sentiers pédestres, chemins de randonnées, pistes cyclables, forêts et parcs, plages du Malsaucy et berges de l’étang des Forges. « Cette interdiction vise les piétons, cyclistes et tous les véhicules non-motorisés, à compter de la date du 20 mars et jusqu’au mardi 31 mars 2020 inclus », précise le communiqué de presse relatif à cette décision. « Ces mesures se justifient car, en dépit de toutes les mesures de confinement édictées, il a été́ constaté une fréquentation importante et croissante du nombre de personnes présentes sur tous les sentiers pédestres ou cyclables, forêts et parcs et les plages du département (promeneurs, cyclistes, sportifs) », justifie le communiqué.