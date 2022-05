Les mille visages de Sonia, cosplayeuse professionnelle

“J’aime me qualifier de troubadour, à mi-chemin entre la comédie et l’artisanat”, dévoile-t-elle. Pour que Cinderys existe, il faut que Sonia se transforme. De la création du design originel à la performance physique, les aptitudes de la jeune femme attestent des exigences de la profession. Elle doit notamment s’occuper de la publication de tuto, de la vente de ses dessins et de ses patrons, de la couture, de la peinture sans oublier le mannequinat, les retouches photos, la gestion comptable et de l’incontournable alimentation des réseaux sociaux.“Dans la profession, on en vit tous un peu différemment, mais normalement, on ne peut pas faire ça seule, ou alors il faut avoir un grain”, confie-t-elle avec un large sourire qui ne quitte jamais son visage. Car ce grain, Sonia l’assume complètement. “Je travaille entièrement seule, je suis carrément folle.” Elle a beau en rire, son investissement et sa passion force l’admiration. “Je pense cosplay, je vois cosplay, je vis cosplay. Quand je suis au cinéma, j’imagine comment reproduire les costumes. Quand je fais les magasins, je suis fasciné par les tissus et les matières. »

Derrière les apparences et les stéréotypes, le métier est à l’origine de nombreux burn-outs.

“Même en ayant refusé de nombreuses offres, sur les 4 derniers mois, j’ai travaillé plus de 1 800 heures”, replace la jeune femme. Il faut de l’endurance, mais aussi une condition physique. “Pour porter le costume sur lequel je bosse, je fais des pompes tous les jours”, témoigne notamment Sonia. Pour certains concours, il faut rester debout pendant des heures, parfois en plein soleil. L’artiste l’assure, dans ces conditions, les malaises sont chose courante. Certains costumes ne permettent même pas de s’asseoir ou de se rendre aux toilettes. Alors, les professionnels développent des techniques. Avant sa transformation en Cinderys, Sonia à un rituel d’hydratation. Deux heures avant d’enfiler son armure, elle boit toute l’eau possible et se soulage afin d’être tranquille pour la journée. Le soir après un long événement, dès que son costume est retiré, elle boit à nouveau pour éviter la déshydratation.