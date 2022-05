Les hirondelles, les reconnaître et les protéger

On retrouve communément cinq espèces d’hirondelles en France, dont quatre sont observables en Bourgogne-Franche-Comté. Si leur milieu de vie est différent (rural ou urbain, rivières ou falaises…), leurs caractéristiques générales sont identiques. Elles possèdent une silhouette aérodynamique et des pattes peu développées, un bec minuscule et se nourrissent exclusivement d’insectes. Parmi les plus répandues, l’hirondelle rustique (Hirundo rustica) vit en milieu rural et annonce chaque année le retour du printemps. Elle est identifiable par sa queue fourchue et sa gorge rouge brique. On retrouve ses nids de boue et de brins d’herbe, en forme de corbeille, dans les étables, granges et écuries. L’hirondelle de fenêtre (Delichon urbicum), noire et blanche, niche principalement en ville, sous les rebords des balcons et des toits. Chaque automne, les hirondelles et leurs cousins les martinets migrent en direction de l’Afrique subsaharienne pour en revenir au printemps.