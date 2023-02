Les forces de l’ordre se mobilisent pour améliorer la prise en charge des violences intrafamiliales

569 faits constatés, 556 dépôts de plaintes. Voici le bilan tiré en 2022 par les forces de police et gendarmerie concernant les violences intrafamiliales. Violences qui peuvent être conjugales, mais aussi envers les enfants. Les chiffres de la police sont parlants. Les faits constatés ont augmenté de 17,80% par rapport à l’année 2021. Une hausse qui n’est pas le signe d’une dégradation des violences, selon le directeur départemental de la sécurité publique de Belfort, Cédric Richardet. Ce qui a changé, c’est le regard sur les violences. Et les comportements adoptés par les proches, les voisins, les amis, les collègues. Ils effectuent plus facilement des signalements, comme le confirme le colonel Jacques Merino, commandant à la tête du groupement de gendarmerie départementale. Il remarque que de plus en plus, le voisinage joue un rôle important. « Ils n’hésitent plus à témoigner.» Une dynamique qui se dessine depuis le Covid.

Un autre chiffre est marquant en zone police : celui des plaintes. Elles ont augmenté de 63,37% en un an. Au commissariat de police, un fait constaté est égal à un dépôt de plainte (397 faits constatés, 397 plaintes). Pourquoi ? En partie parce qu’un accompagnement accru a été déployé, notamment avec des psychologues et des référents chargés d’accompagner les victimes dès le départ, explique Cédric Richardet. En zone gendarmerie, pour 172 faits constatés, ce sont 159 plaintes déposées. « Il y a une montée en puissance des prises en charge », explique le colonel Jacques Merino, commandant à la tête du groupement de gendarmerie départemental. Et de plus en plus d’enquêtes, rapporte-t-il.